TCHAD

Tchad : recrutement de personnel additionnel pour la cellule Filets Sociaux du projet PARCA

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Novembre 2021

La Cellule Filets Sociaux, agence d’exécution du Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) financé par la Banque Mondiale, placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, recrute le personnel additionnel du PARCA dont les missions, attributions, responsabilités, et critères sont décrits ci- après.