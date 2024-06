Tchad: tabagisme passif, la mort en silence

Le tabagisme passif est l’exposition involontaire à un air ambiant contenant des substances toxiques, résultant de la consommation de tabac par d'autres. À N'Djamena, de nombreux jeunes et personnes âgées non-fumeurs sont victimes de la fumée qui envahit les restaurants, les bureaux, les foyers, les ciné-clubs et autres espaces clos.



Chaque année, le 31 mai, le Tchad célèbre la Journée mondiale sans tabac, dont l'objectif est de réduire le taux de consommation de tabac. Malheureusement, les habitudes des consommateurs sont difficiles à modifier, en raison de la dépendance à ce danger mortel.



Ainsi, le fumeur secondaire est exposé de façon prolongée à la fumée de tabac, ce qui n'est pas sans conséquence sur sa santé. Selon les études, le fumeur passif court un risque accru de cancer du poumon.



La fumée de tabac provoque des dégâts à court et à long terme sur l’appareil cardiovasculaire. Au Tchad, le tabagisme est classé parmi les problèmes de santé publique.



Cependant, il manque des actions concrètes pour limiter cette consommation chez les jeunes. Selon les dernières statistiques de l’OMS, sur 1,3 milliard de fumeurs recensés dans le monde, plus de 1,3 million de personnes, involontairement exposées à la fumée du tabac, meurent chaque année, principalement dans les pays en développement, dont un fort pourcentage d’enfants de moins de 5 ans.



En réalité, ce poison contribue à la pauvreté des ménages, car ces derniers dépensent beaucoup d'argent sur les cigarettes, au détriment d'autres besoins familiaux. Bien que le Tchad fasse partie des plus de 182 pays qui ont signé le traité adopté par la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, l'application de ces mesures reste un long chemin à parcourir.



Parmi ces mesures, figurent l’élimination du commerce illicite des produits du tabac, l’application de mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac pour diverses catégories de la population, l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs, et la reconnaissance par les gouvernements que l’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort.



Pour lutter contre cette dépendance mortelle, il faut des mesures concrètes applicables et de sensibilisation. Car aujourd'hui, tout le monde est exposé à l’une ou l’autre forme de tabac. Cela affecte notre santé et devient une affaire de tous.