Tchad : un colonel tué dans des heurts près de la frontière soudanaise

Un colonel appartenant à la force mixte tchado-soudanaise a été tué en début de semaine lors d'un affrontement armé avec des voleurs de bétail en territoire tchadien, près de la frontière avec le Soudan.



Le colonel Abdoulaye Ahmat Keiri a été atteint par plusieurs balles au cours d'échanges de tirs avec les individus armés. Il est décédé de ses blessures à l'âge de 47 ans, laissant derrière lui 3 femmes et 12 enfants. Entré en service dans l'armée en janvier 1990, il faisait parti du corps de la force mixte tchado-soudanaise.



Le Gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, des responsables de la province et les proches de la victime ont enterré le corps dans un cimetière. Les autorités provinciales ont présenté leurs condoléances à la famille de la victime.



Les malfaiteurs en fuite



Un groupe de malfrats a enlevé plusieurs boeufs dans la zone, avant d'être poursuivi par un détachement de la force mixte tchado-soudanaise. Les malfaiteurs ont pu s'échapper à la suite des échanges de tirs. Ils sont activement recherchés par les forces de défense et de sécurité depuis plusieurs jours.