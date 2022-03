Tchad : un étudiant s'est donné la mort à Abéché

Un jeune homme, étudiant en troisième année de lettres, a été retrouvé pendu à un arbre ce 5 mars au cours de la matinée à Abéché. Les circonstances du drame sont inconnues. La police et la municipalité sont intervenues pour constater les faits et récupérer le corps.



Le 23 février, un homme âgé d'une quarantaine d'années s'est suicidé à N'Djamena en sautant par dessus l'ancien pont reliant Chagoua et Walia.



Le 22 février, un père de sept enfants s'est donné la mort en buvant des produits toxiques, après une dispute familiale, au village Pala-Koro, à environ 10 km au Sud de la ville de Pala.



En 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le Tchad au 39ème rang d'un classement des pays par taux de suicide, avec une estimation de 13,2 suicides par an pour 100.000 habitants.