REACTION Tchad : un inspecteur des Douanes exprime ses préoccupations au Ministre des Finances

Alwihda Info | Par Mahamat Acyl Dagache - 25 Mars 2024



Lettre ouverte de Mahamat Acyl Dagache à Monsieur le ministre des Finances et Budget suite à des préoccupations concernant la gestion de la Douane et l'emploi au Ministère des Finances.





Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte en tant que citoyen préoccupé par l'avenir de notre pays et désireux de contribuer à la prospérité de notre nation. Je suis conscient que vous êtes un homme engagé et soucieux du bien-être de notre peuple, en particulier de la jeunesse.



Tout d'abord, je tiens à souligner ma préoccupation quant à la rotation fréquente des directeurs à la tête de la Douane. Au cours des quatre dernières années, nous avons connu six changements de directeur, y compris les Généraux Ousman Dicky , Abdelkerim Mahamat Charfadine et Ahmat Abdelkerim Ahmat qui ont travaillé avec dévouement et ont apporté des réformes positives à la Douane. Cette instabilité peut entraver la mise en place de politiques cohérentes et la continuité des réformes nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la Douane.



De plus, je souhaite attirer votre attention sur les préoccupations relatives aux nominations au sein du ministère. Il est regrettable de constater que la plupart des directeurs généraux, trésoriers, chefs de circonscription et chefs de bureau sont vos proches ou des personnes liées à vous. Les commerçants se voient souvent refuser l'accès à leurs fonds auprès du Trésor. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'équité et à la transparence dans les processus de nomination et d'emploi au sein du ministère.



Monsieur le Ministre, il est essentiel de rappeler que l'injustice conduit les gens à la révolte. En tant que victime moi-même de cette situation, je me suis retrouvé dans une position de chef de bureau conteneur, mais mon séjour à ce poste a été de courte durée. J'ai été affecté à un bureau vide pendant deux ans, et lorsque les activités ont repris, j'ai été éjecté de mon poste sans justification claire. J'ai accepté cette situation avec patience et sans faire de bruit, et j'ai passé huit mois à la maison. En tant que président du Cercle de la Jeunesse Consciente, une organisation regroupant plus de 1000 jeunes, notre objectif est de rassembler les jeunes citoyens tchadiens pour promouvoir une nation forte, unie et prospère. Nous avons mené des activités citoyennes dans tout le pays, car notre préoccupation principale est le bien-être du Tchad. J'ai également été affecté à l'antenne de Douala en tant que chef d'antenne adjoint, et j'ai travaillé avec acharnement pour assurer le bon fonctionnement de cette antenne. Cependant, deux mois plus tard, j'ai été remplacé par l'un de vos parents, qui n'est même pas inspecteur. Je m'interroge sur le droit des autres Tchadiens compétents et dévoués à travailler au ministère des Finances.



En conclusion, je tiens à souligner que je suis inspecteur des Douanes, lauréat de la 16ème promotion de l'ENA et formé à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. En tant qu'écrivain et lauréat du meilleur prix de poésie d'édition en 2023, je me sens dans l'obligation de vous faire part de cette triste réalité. Je vous exhorte à ne pas abuser de la confiance de notre cher Président de la Transition et de son Premier Ministre, qui sont tous deux jeunes et dont les préoccupations principales sont la jeunesse et le développement du pays.



Dans l'espoir d'une réponse favorable à mes préoccupations, je reste à votre disposition pour toute discussion ultérieure. Je crois fermement en votre engagement envers la justice et le bien-être de notre nation.



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.



Mahamat acyl dagache

Inspecteur des Douanes

Président du cercle la jeunesse consciente,

Écrivain



