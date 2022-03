Tchad : une transition caractérisée par la force, la confusion et des nominations discriminatoires

C'est un constat fait par le secrétaire général du parti Convention pour la démocratie et le fédéralisme Noubatessem Jonathan Boguyanan lors d'un point-presse. En effet, de l'avis du secrétaire, la force par laquelle le CMT s'est emparé du pouvoir est encore utilisée pour réprimer les manifestations. Pour preuve, des manifestants sont massacrés le 27 avril, à Abéché. Même le clergé n'est pas épargné par les violences du CMT.



Noubatessem Jonathan n'a pas occulté les nominations qu'il juge discriminatoires. L'une des discriminations est la nomination des membres du Conseil national de transition (CNT) qui selon Noubatessem, ne respecte pas la géopolitique. Les grands partis politiques sont absents du CNT. Le gouvernement aussi ne déroge pas à la règle. Mais s'il y a des citoyens qui dénoncent cette injustice, on les qualifie malheureusement de haineux, regrette le secrétaire de la CDF.



Le dernier constat sur la transition est la "confusion" qui caractérise la gestion du pays par le Conseil militaire. Une confusion héritée du Mouvement patriotique du salut (MPS). Cette confusion se remarque "tant au niveau central que dans l'administration territoriale ainsi que dans les institutions étatiques". Le CMT, qui n'est d'ailleurs pas un parti politique, se considère comme le bras armé du MPS, remarque Noubatessem.



Malgré le tableau sombre que dresse la CDF, le secrétaire général garde un brin d'espoir et fait quelques propositions au CMT pour "une transition apaisée". Il s'agit notamment d'un "désarmement sans complaisance des civils", de la démilitarisation de l'administration territoriale, de la modification de la charte de la transition pour y inclure "l'inégibilité des principaux acteurs de la transition".