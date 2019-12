Tchadia Airlines apporte des clarifications après un incident

La compagnie Tchadia Airlines a dénoncé mardi un acharnement ainsi que des fausses interprétations et rumeurs suite à un incident survenu sur le vol ET8 N’Djamena - Douala le lundi 9 décembre 2019 à 7 heures.



« Après le décollage, le pilote a fait rentrer le train d’atterrissage mais le voyant à bord lui indique que la trappe du train d’atterrissage est ouverte. Pour des raisons de sécurité, le pilote a pris la décision de faire demi-tour après seulement sept minutes de vol et a atterri en toute sécurité. Les passagers ont été débarqués et après réparation, le vol d’essai sans passagers a été effectué avec succès. Ensuite nous avons embarqué une quarantaine de passagers, et nous sommes allés à Douala comme d’habitude et avons atterri sans aucun problème », selon les explications de la compagnie.



Rappelant un professionnalisme de ses pilotes quant au respect des règles de procédures appropriées en cas d’urgences, Tchadia Airlines observe que « des personnes induisent en erreur certains de leurs fidèles clients avec des fausses informations. »



Elle condamne « les paroles désobligeantes des profanes qui se croient experts en aviation sur les réseaux sociaux et dramatisent le scénario sans aucune connaissance ni information sur l’incident. »