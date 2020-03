Togo : L’Etat a recruté plus de 5000 agents dans le secteur de la santé depuis 2008

Lomé - Au total, 5147 agents ont été recrutés dans le secteur de la santé par le gouvernement de 2008 à 2018. Ceci, à travers des concours général et sectoriels, organisés en 2008, 2009, 2013, 2016 et 2018.



Ces recrutements s’inscrivent dans la politique de renforcement en ressources humaines du secteur de la santé, porté par l’exécutif dans l’accomplissement du mandat social du Chef de l’Etat, qui s’achèvera par ailleurs dans quelques mois.



Ce chiffre porte à 11 438, le nombre de fonctionnaire exerçant dans le secteur. Un nombre qui devrait encore augmenter d’ici quelques mois, puisqu’un nouveau concours de recrutement a été lancé et doit se tenir le 24 avril prochain. 698 agents dont 623 médicaux et paramédicaux seront recrutés à l’issu de ce concours pour renforcer les effectifs en personnel dans les hôpitaux publics du pays.



L’objectif à terme pour le gouvernement, est de doter le système sanitaire de ressources humaines suffisantes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Outre le recrutement d’agents, le gouvernement envisage également cette année de doter les structures sanitaires de scanners pour l’amélioration de la prise en charge des patients.



Dans la même veine, les autorités prévoient la construction d’autres Centre médicaux sociaux dans les zones rurales afin de permettre au population vivant dans ces milieux d’avoir accès à des soins de santé de qualité. Rappelons aussi qu’un Centre hospitalier ultramoderne est actuellement en cours de construction dans la capitale et devrait normalement ouvrir ses portes en juillet prochain.