Togo : ​Le budget 2021 projeté à 1521,6 milliards FCFA, en baisse de 7% par rapport à 2020

Lomé - Le Conseil des ministres s’est réunis le jeudi 12 novembre 2020 au Palais de la présidence à Lomé sous l’égide du Chef de l’Etat. Les travaux ont été largement consacrés à l’examen du projet de loi de finances, gestion 2021.



Le budget 2021 du Togo porte sur la budgétisation des engagements de la feuille de route du gouvernement traduite dans la déclaration de politique générale. Il est projeté à 1.521,6 milliards de FCFA en charges et ressources selon le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres. Ce montant représente une baisse de 7,1% par rapport au budget rectificatif 2020 qui s’était établi à 1.638 milliards de FCFA.



Ce projet de loi de finances consacre un montant de 445,1 milliards de FCFA aux secteurs sociaux, soit une hausse de 10,8% par rapport au budget 2020. La part relative de ces secteurs est de 53,7% des crédits budgétaires contre 52,9% dans le budget précédent, selon le gouvernement. Au plan sectoriel, les orientations de la loi de finances s’articulent autour des secteurs suivants : agriculture, santé, éducation, énergie et eau, économie numérique et sécurité.



« Pour ce budget 2021, notre pays maintiendra une stratégie budgétaire prudente dans un contexte marqué par des incertitudes nées de la pandémie du Coronavirus avec ses conséquences socio-économiques sans précédentes », indique le communiqué qui précise que 20 milliards de FCFA restent d’ailleurs mobilisés pour faire face à cette situation.



A noter que les recettes budgétaires baissent de 27,1 milliards de FCFA pour s’établir à 839,6 milliards de francs CFA, soit une baisse de 3,1% par rapport au budget 2020. Une baisse que l’exécutif explique par la chute de 78,6% des dons programmes.



Par ailleurs et en raison de la crise, le gouvernement annonce qu’il accentue davantage en 2021, sa politique de réduction des dépenses de l’Etat engagé en 2018. Ceci sera marqué par un abattement de 20% opéré sur les crédits de fonctionnement de tous les ministères et institutions « afin de financer une partie des projets et réformes contenus dans la feuille de route du gouvernement et répondre aux besoins sociaux ». Une initiative qui permet à l’Etat de gagner quelques 11 milliards de FCFA.



Selon le gouvernement, ce projet de loi de finances traduit la mise en œuvre du budget programme qui se matérialise, d’une part, par la déconcentration de la fonction d’ordonnancement et d’approbation des marchés publics ainsi que le renforcement du rôle des contrôleurs financiers, des responsables de programmes, des planificateurs et du suivi évaluation pour plus d’efficacité et d’efficience dans la gestion des ressources budgétaires axée sur les résultats ,et d’autre part, par la responsabilité accrue de ces ordonnateurs soumis désormais aux règles de la comptabilité publique et leur redevabilité devant la cour des comptes.



Après son adoption, ce projet de loi sera transmis au Parlement qui devra le valider avant la fin de l'année. A noter qu’avant le début de la réunion, le Conseil des ministres a observé une minute de silence en mémoire de l’ancien Président Ghanéen, John Jerry RAWLINGS, décédé dans la matinée du jeudi à Accra à l’âge de 73 ans.