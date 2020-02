Togo : en 8 ans, l’Etat a investi 9 milliards FCFA et financé 11 300 projets dans le secteur de l’artisanat

Lomé - De 2011 à 2019, l’artisanat togolais a bénéficié d’un investissement total de 9 milliards de FCFA pour amorcer son essor et contribuer à la création d’emplois et de richesses. Ces chiffres ont été communiqués en fin de semaine dernière par le ministère en charge de l’artisanat.



En effet, en fin 2019, il a été dénombré 11 300 projets financés via différents mécanismes et 10 500 jeunes artisans accompagnés. Sur la période, 25 000 artisans sur 60 000 enregistrés comme tels, ont eu droit à des formations, en ligne avec le développement et la professionnalisation de leur art.



La création de centres ressources en artisanat a été également un axe important de la politique gouvernementale dans le secteur. Près de 950 millions de FCFA ont été injectés dans ces centres avec pour vocation de doter les artisans de plus de moyens dans l’exercice de leur art.



Les autres chantiers ouverts pour améliorer le vécu des artisans tournent autour de la couverture assurance-maladie pour plus de 100 000 artisans et leurs ayant-droits à l’horizon 2022, selon les prévisions gouvernementales et l’organisation du premier Marché International de l’Artisanat (Miato). Un évènement qui vise à « promouvoir de véritables entreprises artisanales et renforcer l’attrait touristique du Togo ».