Togo : les raisons du dysfonctionnement de la plateforme des voyageurs

C’est ce qu’a annoncé, le mardi 17 août 2021, le gouvernement dans un communiqué tout en rassurant les utilisateurs des mesures urgentes prises pour un retour rapide à la normale. En effet, les e-mails envoyés du lundi 16 août au mardi 17 août 2021, par les services compétents pour communiquer aux voyageurs les résultats de leur test Covid-19, n’ont pas été délivrés.



« Cet incident est dû au fait que le système de gestion des mails de la plateforme de voyage a été blacklisté par d’autres systèmes de gestion de mail en raison de la grande quantité d’e-mails qui sont envoyés », a déploré le gouvernement dans son communiqué. Tout en présentant ses excuses aux utilisateurs de la plateforme de voyage pour ce désagrément, le gouvernement rassure et informe que des actions sont menées pour un retour à la normale. « Les mesures nécessaires sont prises pour que le système de gestion de mails de la plateforme de voyage soit déblacklisté », indique le communiqué.



Aussi, les équipes techniques travaillent activement pour faire basculer le système de gestion des mails de la plateforme de voyage sur un autre serveur afin de limiter les risques d’échecs d’envoi d’e-mails. Le gouvernement togolais rassure par ailleurs que ses équipes techniques explorent plusieurs autres pistes pour éviter que le problème ne se répète à l’avenir. « Dans l’attente du déploiement de ces solutions, les voyageurs sont invités à prendre les dispositions pour effectuer les tests dans des délais raisonnables et à s’assurer d’avoir leur résultat avant le jour du voyage », conseille le gouvernement.



Pour rappel, la plateforme de voyage mise en place par le gouvernement togolais depuis la réouverture des frontières aériennes en août 2020, dématérialise les procédures de voyage notamment les formulaires d’immigration et de santé à l’arrivée et au départ de l’aéroport.



Elle améliore la qualité des services en réduisant les temps d’attente y compris pour effectuer les prélèvements liés au test PCR auquel tous les voyageurs sont soumis au départ et à l’arrivée au Togo. La plateforme permet également de payer les frais liés au test Covid-19 étant dotée de différents moyens de paiement digitaux sécurisés (Cartes bleues : Visa et Mastercard ; mobile money : T-Money et Flooz).