Togo : vers la mise en œuvre de la réforme du système de l’état civil

Le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires, a procédé le 10 août 2021 à Lomé, au lancement de la 4ème édition de la Journée africaine de l’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état-civil.



Le thème retenu pour cette édition est : « Leadership pour un service essentiel : construire des systèmes d’enregistrement et de statistique de l’état civil résilients en Afrique qui fournissent des services innovants intégrés et décentralisés pour la période post-Covid-19 ». Quatre communications importantes ont été retenues par les organisateurs : le diagnostic sur le rapport du Comité technique sur l’état civil (CEC) ; l’importance des audiences foraines dans l’enregistrement des populations ; l’accompagnement des Partenaires Techniques dans l’enregistrement des naissances ; Et le partage des expériences en matière d’état civil.



Pendant deux jours ces thèmes vont nourrir les débats et permettre au système d’état civil togolais de connaitre un nouveau départ pouvant aider à améliorer le taux d’enregistrement dans nos différentes communes, selon le représentant du ministre, Bakai Baoubadi Robert, directeur de cabinet dudit ministère. Aussi, il a remercié les partenaires techniques et financiers du Togo pour leur appui soutenu dans le domaine de l’état civil en particulier l’Union Européenne, l’UNICEF, GIZ, Plan Togo, etc.