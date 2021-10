YouthConnekt Africa : Sommet à Accra du 20 au 22 octobre 2021

Le gouvernement du Ghana, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Autorité Nationale pour la Jeunesse (National Youth Authority), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et autres partenaires, accueille à Accra, le plus grand rassemblement de la jeunesse africaine : le Sommet YouthConnekt Africa.



En effet, cet événement aura lieu du 20 au 22 octobre 2021 au Accra International Conference Center Les principaux orateurs attendus sont : Nana Addo Danquah Akuffo Addo, président de la République du Ghana ; Paul Kagame, président de la République du Rwanda ; Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale et directrice régionale du bureau pour l’Afrique du PNUD et Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF). Ce sommet sera organisé autour du thème : « L’Afrique au-delà de l’aide : Positionner les jeunes pour l’économie post-Covid et les opportunités de la ZLECAf ». Il vise à sensibiliser les jeunes africains sur l’Agenda l’Afrique au-delà de l’aide et à les positionner pour les opportunités offertes par la ZLECAf.



Outre les chefs d’État ghanéen et rwandais, l’édition 2021 du Sommet YouthConnekt Africa verra la participation de ministres africains en charge de la jeunesse, de principaux hommes d’affaire du continent, d’acteurs africains influents dans divers secteurs tels que l’agriculture, les industries créatives, l’environnement, le changement climatique et la jeunesse, l’innovation et les femmes, le commerce et l’agrobusiness, ainsi que de jeunes entrepreneurs et visionnaires africains.

Le Sommet YouthConnekt Africa permettra à plus de 15 000 jeunes à travers le continent, de discuter, en présentiel ou en mode virtuel, avec des leaders d'opinion, des pairs, des personnes-ressources, des leaders dans le monde des technologies, et d’explorer de nouvelles compétences et opportunités de développement économique, tout en tirant parti de l'innovation et de la créativité des jeunes, pour le développement durable de l’Afrique.