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TCHAD

أمن : رئيس الجمهورية يلتقي بمختلف القيادات العسكرية بولاية بركو


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Juin 2022



© DGCOM/PR
© DGCOM/PR

تواجه المناطق الحدودية بشمال البلاد تحديات  أمنية عديدة تستدعي تكثيف الحكومة عملياتها الأمنية لرفع التحدي الماثل وتأمين كامل التراب الوطني.  وخلال زيارته لمدينة فايا حاضرة ولاية بركو التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي انتو بقيادات الأمن والدفاع ممثلة في الجيش الوطني والشرطة الوطنية وقوات الدرك الوطني والاستخبارات.       

وفي بداية اللقاء عرض حاكم ولاية بركو الفريق حسن صالح القدم الجنيدي  الحالة الأمنية للولاية.       

لقاء رئيس الجمهورية الذي لم يتعدى العشرة دقائق كان حازما حيث أعطى   تعليمات صارمة  تتعلق بتحويل المناطق العسكرية بالولاية وإعادة ترتيبها حسبما يتوافق مع الوضع الحالي .الفريق محمد إدريس ديبي انتو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية شدد علي ضرورة تأمين المناطق الحدودية لدحر تهريب الأسلحة والمتسللين  وأوصى بتزويد ومد قوات الأمن والدفاع بمنطقة بركو بالمستلزمات والمعدات اللوجستية حتي تتمكن من بسط نفوذها والسيطرة علي الوضع الأمني بالولاية وفرض  هيبة الدولة.                                


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