استقبل محمد إدريس ديبي رئيس الدبلوماسية الفرنسية



التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد ادريس ديبي على هامش اقامته في الدوحة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان ، وبحث التعاون بين تشاد وفرنسا وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



أتاحت المقابلة مناقشة روابط التعاون القوية بين أنجمينا وباريس وكذلك عملية الانتقال في تشاد والأمن في منطقة الساحل لأكثر من نصف ساعة ، ناقشوا هذه التحديات ، وأوضح محمد بالتفصيل تقدم العملية السياسية التي تشهد مشاركة كل الحساسيات التشادية.



وغادر جان إيف لودريان جلسة الاستماع مطمئنًا على الجهود التي تبذلها السلطات التشادية في إطار العملية الانتقالية التي بدأتها البلاد منذ وفاة المشير التشادي المفاجئ في أبريل الماضي.