تعيين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

بموجب مرسوم رقم 703/رم ع إ/روإ/و ت ع ب ع إ/2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمركز الوطني للخدمات الجامعية :

الإدارة العامة

المدير العام : السيد علي وايدو خلفًا للسيد حسين محماي خميس

المدير العام النائب : السيد توكلوسو بارتليمي كوماندي ، خلفًا للدكتور جيمسانا ساكري

إدارة دراسة وتخطيط وتوجيه المنح

المديرة : السيدة امبايناي ديجيماجي كوننقار، تحتفظ بمنصبها

إدارة الموارد البشرية والمالية والمعدات

المدير: السيد عبد الرحمن هارون ديكو خلفا للسيد محمد يوسف عبد الكريم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

إدارة الخدمات الجامعية

المدير : السيد آدم يوسف امبدو امبامي خلفا للسيد محمد صالح بوش الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.