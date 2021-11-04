تعيين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

بموجب مرسوم رقم 703/رم ع إ/روإ/و ت ع ب ع إ/2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمركز الوطني للخدمات الجامعية :
الإدارة العامة
المدير العام : السيد علي وايدو خلفًا للسيد حسين محماي خميس
المدير العام النائب : السيد توكلوسو بارتليمي كوماندي ، خلفًا للدكتور جيمسانا ساكري
إدارة دراسة وتخطيط وتوجيه المنح
المديرة : السيدة امبايناي ديجيماجي كوننقار، تحتفظ بمنصبها
إدارة الموارد البشرية والمالية والمعدات
المدير: السيد عبد الرحمن هارون ديكو خلفا للسيد محمد يوسف عبد الكريم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
إدارة الخدمات الجامعية
المدير : السيد آدم يوسف امبدو امبامي خلفا للسيد محمد صالح بوش الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
الإدارة العامة
المدير العام : السيد علي وايدو خلفًا للسيد حسين محماي خميس
المدير العام النائب : السيد توكلوسو بارتليمي كوماندي ، خلفًا للدكتور جيمسانا ساكري
إدارة دراسة وتخطيط وتوجيه المنح
المديرة : السيدة امبايناي ديجيماجي كوننقار، تحتفظ بمنصبها
إدارة الموارد البشرية والمالية والمعدات
المدير: السيد عبد الرحمن هارون ديكو خلفا للسيد محمد يوسف عبد الكريم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى
إدارة الخدمات الجامعية
المدير : السيد آدم يوسف امبدو امبامي خلفا للسيد محمد صالح بوش الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.