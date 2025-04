​Comité technique de lutte contre les inondations : présentation du plan d’action de la ville de N’Djamena

Le mardi 23 avril 2025, Youssouf Faradj Mabrouck, Secrétaire général du Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, également président du comité technique au sein du Comité national de prévention et de gestion des inondations, a présidé une réunion de travail dédiée à la lutte contre les inondations.



Cette rencontre avait pour objectif principal la présentation du plan d’action de la mairie centrale de N’Djamena, ainsi que celui des autres acteurs sectoriels impliqués dans la gestion des inondations.



Au cours des échanges, les participants ont discuté de la mise en place d’une nouvelle stratégie visant à mieux anticiper et répondre aux urgences liées aux inondations. Le plan prévoit une évaluation des besoins en ressources humaines, matérielles et financières, afin d’assurer une réponse efficace et coordonnée.



La mise en œuvre de ce plan d’action vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations, particulièrement vulnérables face aux catastrophes naturelles.