La lutte contre la polio, une priorité vitale pour le Bassin du Lac-Tchad et le Tchad

Maladie Grave et Invalidante : La poliomyélite est une affection redoutable qui peut entraîner une paralysie irréversible, touchant principalement les jeunes enfants de moins de cinq ans. Dans les cas les plus sévères, elle peut même s'avérer mortelle si les muscles essentiels à la respiration sont atteints.



Engagement Mondial pour l'Éradication : Depuis les années 1980, l’OMS mène une campagne mondiale ambitieuse visant à éradiquer la polio, suivant le succès retentissant de l'éradication de la variole. L'éradication signifie l'élimination totale et définitive du virus de la surface de la planète. Lors du lancement officiel de la campagne conjointe des pays du Lac-Tchad contre la poliomyélite, qui s'est tenu le 17 avril à N’Djaména, le Dr Anya Blanche, représentante de l’OMS au Tchad, a souligné l’engagement et la volonté commune de mettre en œuvre des solutions intégrées et concertées pour contrer la propagation du virus, une priorité cruciale en Afrique malgré les défis persistants. Elle a vivement encouragé tous les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans à les faire vacciner par les équipes mobiles déployées sur le terrain.



Vulnérabilité des Systèmes de Santé et des Infrastructures : Les pays en développement, à l'instar du Tchad, sont souvent confrontés à des systèmes de santé fragiles, à un accès limité à l’eau potable et à des infrastructures sanitaires insuffisantes. Ces facteurs créent un environnement propice à la transmission du virus de la polio.



Risque Élevé d'Épidémies : Le virus de la polio est extrêmement contagieux. Même un seul cas confirmé peut rapidement entraîner une flambée épidémique. La vaccination massive de la population, en particulier des jeunes enfants, est essentielle pour prévenir la réapparition ou la propagation de la maladie dans le pays et au-delà de ses frontières. La direction de la vaccination et de l'éradication des maladies du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention du Tchad a signalé 11 cas du virus de la polio depuis janvier 2025, soulignant l'urgence de la situation.