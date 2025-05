Fête du travail 2025 au Tchad : "Le temps des promesses est révolu, place à l’action" (CIST)

« Les travailleurs ne réclament pas la charité, mais ce qui leur est dû. Depuis des années, le mouvement syndical a fait preuve de maturité, de responsabilité et de retenue. Mais l’histoire nous enseigne que la colère sociale, ignorée, finit toujours par éclater », a averti Mahamat Nasradine Moussa.

Réguler et harmoniser les prix des denrées de première nécessité ;

Publier les résultats de la relecture du décret 477 portant sur le statut particulier des enseignants ;

Instaurer une justice équitable et garantir la sécurité pour tous ;

Appliquer intégralement les engagements du pacte social signé en 2021 ;

Faire appliquer le SMIG dans le secteur privé ;

Garantir une protection sociale universelle pour tous les travailleurs.

À cette occasion, le Secrétaire général de la CIST, Mahamat Nasradine Moussa, a rappelé que cette journée ne doit pas être perçue comme un simple rituel, mais comme un moment de réflexion et de mobilisation, ancré dans l’histoire des luttes et des sacrifices des travailleurs. Il a également lancé un appel à la responsabilité des autorités publiques.S’exprimant sur le pacte social signé en octobre 2021 entre le Gouvernement et les centrales syndicales, le Secrétaire général a regretté que celui-ci reste inappliqué. Le décret n°477, censé améliorer les conditions de travail, demeure sans effet, tandis que les promesses d’avancement et de reclassement ne sont toujours pas concrétisées.Il a conclu en affirmant que si les revendications ne sont pas prises en compte rapidement, la CIST se réserve le droit d’employer tous les moyens légaux pour défendre les intérêts des travailleurs.Présent à la cérémonie, le Ministre de l’Éducation nationale a assuré que le Gouvernement reste à l’écoute des préoccupations des travailleurs tchadiens, soulignant que des réponses favorables ont déjà été apportées par le passé.Dans leurs motions de recommandations, les militants de la CIST ont appelé le Gouvernement à :