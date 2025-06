Tchad : adoption du projet de loi de financement pour la phase 2 du projet BITHEA à Abéché

Améliorer les conditions de vie et de santé des habitants d’Abéché ;

Réduire la pauvreté par un meilleur accès à l’eau potable ;

Sécuriser durablement l’approvisionnement en eau jusqu’à l’horizon 2035 ;

Augmenter le taux d’accès à l’eau potable de 47 % à 100 % d’ici 2030 ;

Améliorer le rendement du réseau existant ;

Étendre le réseau de distribution ;

Renforcer les capacités opérationnelles de la Société Tchadienne des Eaux (STE) à Abéché.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts engagés durant la première phase du projet BITHEA (projet d’alimentation en eau potable) et reflète l’engagement du gouvernement à améliorer l’accès à l’eau potable à travers tout le pays.La deuxième phase du projet, baptisée BITHEA 2, vise à étendre le réseau d’approvisionnement en eau potable aux nouveaux quartiers de la ville d’Abéché, ainsi qu’aux villages environnants situés le long de la conduite principale reliant BITHEA à Abéché, notamment dans la zone dite « Abougoudam ».Les objectifs principaux de cette phase sont les suivants :L’accord de prêt a été signé le 12 octobre 2023. Il prévoit un financement de 6,3 millions de dollars américains de la part de la BADEA, complété par une contrepartie de l’État tchadien s’élevant à 700 000 dollars américains.L'entrée en vigueur de cet accord dépendait de sa ratification par le Parlement. Avec 141 voix pour, aucune contre et aucune abstention, le projet de loi a été adopté à l’unanimité.Ce financement permettra de concrétiser une initiative capitale pour la ville d’Abéché et ses environs, dans la perspective de garantir un accès universel à une eau potable saine et durable.