Tchad : Le Ministre des Armées lance un appel vibrant à la solidarité lors de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang

La Journée Mondiale des Donneurs de Sang 2025 est placée sous le thème « Donnez votre sang, donnez des vies et de l'espoir : ensemble, nous sauvons des vies ». Ce thème rappelle combien le sang est un "véritable liquide de vie, irremplaçable et précieux".







Un engagement exemplaire des forces armées

Le Ministre a débuté son discours en saluant l'engagement exemplaire des forces de défense et de sécurité. « Au-delà de leur devoir de protection du territoire, elles se distinguent par leur contribution active à une cause aussi noble que vitale : le don de sang », a-t-il déclaré devant une audience attentive, composée de membres du gouvernement, de représentants d'institutions nationales et internationales, et de militaires.







La valeur inestimable de la vie

Issaka Malloua Djamouss a rappelé que le sang est essentiel pour sauver des vies dans diverses situations médicales, qu'il s'agisse d'urgences, d'interventions chirurgicales ou de traitements complexes. « En donnant leur sang, nos forces de défense ne se contentent pas de défendre la patrie. Elles défendent aussi la vie, la santé et l’avenir de nos concitoyens », a-t-il insisté, soulignant ainsi un aspect fondamental de la mission des forces armées : la protection de la vie humaine sous toutes ses formes.







Un message de responsabilité et les bénéfices du don

Le Ministre a adressé un message solennel à toutes les forces de défense : « Vous avez le pouvoir – et la responsabilité – de veiller à la santé de la population. » Le don de sang est ainsi présenté comme un acte de protection, aussi noble que l'engagement sur le terrain. Chaque soldat, en devenant donneur, devient un "gardien de la vie".







Au-delà de l'acte altruiste, le Ministre a également évoqué les avantages pour le donneur : un bilan de santé gratuit, une réduction du taux de fer dans l'organisme et un bien-être émotionnel. Il a encouragé chacun à faire du don de sang un réflexe, une composante essentielle de la culture d’engagement et de solidarité.







Un appel à l'action collectif

Pour conclure, le Ministre a lancé un appel vibrant à tous : « Donnez votre sang. Donnez de l’espoir en uniforme comme en civil. Sauver des vies est notre devoir commun. » Ce message fort résonne comme un appel à l'action, mobilisant chaque individu à contribuer à cette cause vitale.







La Journée Mondiale des Donneurs de Sang est l'occasion de célébrer non seulement ceux qui donnent, mais aussi de rappeler à tous l'importance de la solidarité et de l'engagement envers la vie. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations de reconnaissance aux donneurs volontaires.