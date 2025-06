Tchad : Les Transformateurs et leur collectif d’avocats contestent les procédures de la Chambre d’accusation

Le professeur Sitack Yombatina Beni a remis en question les motivations du gouvernement, déclarant : « Le gouvernement a-t-il besoin d’enlever illégalement Dr Succès Masra pour tenter de justifier son incapacité notoire, notamment celle d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ? »



Il a également interrogé : « Depuis l’arrestation du président du parti Les Transformateurs, combien de morts a-t-on enregistrées ? »



Selon lui, cette arrestation relève d’une vengeance politique, constitue une honte nationale et alimente la haine, la division ainsi que la fragilisation de l’unité nationale. Il s’est directement adressé au président de la République, affirmant que cette détention injustifiée est une honte pour le pays. En conclusion, le Pr Sitack a rappelé que « le Tchad a besoin de toutes ses filles et tous ses fils » et que « cette répression a suffisamment duré ».



Pour sa part, le coordonnateur du collectif des avocats de Dr Masra a estimé que l’audience devant la Chambre d’accusation n’était qu’une simple formalité. Selon lui, le juge avait l’occasion d’« entrer dans l’histoire » en ordonnant la libération du président du parti, en l’absence de preuves tangibles. Il a également dénoncé de nombreuses irrégularités dans la procédure, promettant de revenir prochainement avec des éléments probants.