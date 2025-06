Tchad : La Journée Mondiale du Réfugié met en lumière l'engagement du pays et l'urgence humanitaire

Placée cette année sous le signe de la Solidarité, cette Journée Mondiale du Réfugié (JMR) appelle à des actions concrètes en faveur des personnes déplacées : le respect de leurs droits, l'accès à la sécurité, la recherche de solutions durables et un plaidoyer continu pour la paix, afin qu'ils puissent, un jour, rentrer chez eux en toute sécurité.







Un Tchad solidaire face à des défis croissants

Selon la Ministre Zara Mahamat Issa, le Gouvernement tchadien, fidèle à sa politique d'inclusion, a créé le Ministère en charge des Affaires Humanitaires. L'objectif est d'améliorer, autant que possible, les conditions de vie des personnes réfugiées accueillies sur le territoire. Mme Issa a souligné que la célébration de cette journée en 2025 s'inscrit dans un contexte mondial marqué par des crises politiques, climatiques et économiques qui poussent des millions de personnes à l'exil.







Les chiffres attestent de l'ampleur du défi : selon le HCR, plus de 26 millions de réfugiés sont recensés dans le monde. Le Tchad, quant à lui, accueille plus de 2 millions de personnes déplacées, dont 1,5 million de réfugiés répartis dans l'Est, le Sud, l'Ouest du pays et à N'Djamena. Depuis avril 2023, plus de 851 000 réfugiés soudanais ont spécifiquement trouvé refuge sur le territoire tchadien.







La Cheffe du Département des Affaires Humanitaires a rappelé que les défis sont nombreux, citant notamment l'accès à un abri, à l'éducation et aux soins de santé. Dans ce contexte, elle a insisté sur l'importance de promouvoir le dialogue interculturel pour briser les stéréotypes et renforcer la cohésion sociale.







Personnalités présentes à la commémoration

De nombreuses personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad (United Nations Chad), le Représentant du UNHCR Tchad, les Représentants résidents des agences onusiennes, le Secrétaire permanent de la CNARR, le Directeur Général de l’ONASA, le représentant du Ministre de la Justice, ainsi que les cadres du Ministère et des représentants d'institutions publiques et privées.