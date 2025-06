Tchad : Affaire Masra, la chambre d’accusation refuse la liberté provisoire, la défense s’indigne

Selon Me Francis Kadjilembay, l’audience du jour portait sur une procédure distincte de celle actuellement instruite par le juge d’instruction. Dès le 19 mai, soit trois jours après l’interpellation de leur client, les avocats avaient saisi la chambre d’accusation pour dénoncer ce qu’ils qualifient de détention arbitraire et illégale.



Me Kadjilembay s’est appuyé sur l’article 322 du Code de procédure pénale, qui permet à toute personne estimant être détenue arbitrairement de saisir le procureur général ou la chambre d’accusation afin de mettre fin à cette situation.



Une décision jugée « surprenante »

Après trois heures de plaidoirie, la chambre d’accusation a reconnu la recevabilité de la requête mais l’a jugée mal fondée, rejetant ainsi la demande de mise en liberté provisoire du Dr Succès Masra. Une décision que les avocats ont qualifiée de « surprenante », estimant que leurs arguments juridiques n’ont pas été pris en compte, alors même que la chambre avait le pouvoir d’ordonner la libération de leur client.



L’affaire reste désormais entre les mains du juge d’instruction. Le collectif d’avocats a assuré qu’il poursuivra la mobilisation pour assurer la défense du Dr Masra et envisage de nouvelles actions juridiques, « en temps opportun ».