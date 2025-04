Tchad : le ministère de la Femme condamne le viol de Kelo

Dans un communiqué, « le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement et sans équivoque le viol perpétré sur une jeune dame de 30 ans à Kélo, ce jour 30 avril 2025 aux environs de 2 heures.



Ayant appris cet acte odieux à travers les réseaux sociaux, le ministère a déployé, dès les premières heures où les informations ont été relayées ses agents locaux sur le terrain. La survivante est actuellement prise en charge par le ministère à travers sa délégation de la Tandjilé.



Les prises en charge médicale et psychosociale sont effectives. Les autorités compétentes de la localité sont saisies afin de retrouver les bourreaux pour qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi en vigueur. »