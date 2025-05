Tchad : Le Ministre d'État s'entretient avec les chefs traditionnels sur la mise en place du Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles

Au cœur de cette rencontre se trouvait la mise en application de l’ordonnance N°01 du 31 janvier 2024, qui régit l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles (HCCT).





Le Ministre d'État, Monsieur Limane Mahamat, a donné des instructions claires aux responsables de l'Association des chefs traditionnels afin qu'ils œuvrent dans le strict respect des termes de cette ordonnance pour la constitution de l'équipe du Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles (HCCT), qui sera composée de 23 membres.





Monsieur Tamita Djidingar et son équipe ont pris bonne note des directives ministérielles. Ils se sont déclarés satisfaits de cette rencontre constructive et ont promis de travailler sans relâche pour finaliser la mise en place des membres et de l'exécutif du HCCT dans les meilleurs délais.