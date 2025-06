Assassinat de Mahamat Rakhis El-Badawi : une figure traditionnelle abattue au Salamat

L’attaque a coûté la vie au chef de canton et à plusieurs de ses collaborateurs, malgré leur prise en charge en urgence à l’hôpital central d’Am-Timan, où ils ont succombé à leurs blessures.



La dépouille de Mahamat Rakhis El-Badawi a été rapatriée à son domicile situé dans le quartier Taradona à Am-Timan, où une prière mortuaire a été organisée avant son inhumation à Mirer Komday, son village d’origine.



Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Salamat, Dr Satadjim Succès Noël, a assisté aux obsèques. Il a assuré que les assaillants ont été appréhendés par les forces de l’ordre et seront traduits en justice.



Né en 1956, Mahamat Rakhis El-Badawi occupait la fonction de chef de canton de Dar Salim depuis l’an 2000. Il laisse derrière lui seize enfants et trois veuves.