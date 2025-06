Cameroun/Tchad : Aménagements socio-économiques du Pont sur le Logone en pleine accélération

Des aménagements connexes à finaliser avant la fin de l'année

Bien que l'infrastructure principale du pont soit achevée et partiellement réceptionnée depuis le 25 avril – avant son inauguration officielle le 28 avril dernier –, de nombreux aménagements connexes doivent encore être finalisés. La date limite de clôture des accords de prêt est fixée au 31 décembre 2025, ce qui impose un calendrier serré.







Côté camerounais, les infrastructures en cours incluent la construction d'un poste frontalier, d'un parking pour poids lourds, et l'installation de dispositifs de signalisation. Le projet intègre également des volets sociaux majeurs comme la construction de marchés, la formation des jeunes et la réhabilitation d'écoles. De son côté, le Tchad prévoit des forages, des aménagements agricoles et la réhabilitation d'un centre de formation.







Recommandations du MINTP pour un suivi rigoureux





Face à l'urgence du calendrier, le MINTP a formulé plusieurs recommandations clés :



Établir un inventaire exhaustif des tâches restantes .

. Adapter les contrats pour répondre aux besoins actuels.

pour répondre aux besoins actuels. Désigner un interlocuteur unique par pays pour une coordination optimisée.

pour une coordination optimisée. Mettre en place un tableau de bord de suivi pour une visibilité constante de l'avancement.





L'objectif commun demeure de livrer dans les délais ce projet binational, dont l'impact socio-économique sur les populations locales s'annonce considérable.