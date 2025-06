Tchad : les sénateurs Foullah et Djamil en tournée dans les communes de Ndjamena

Le sénateur Ibrahim Wang Laouna Foullah et la sénatrice Mariam Ahmat Djamil ont effectué, ce 18 juin, une tournée dans les différentes communes de la ville de N'Djamena, notamment les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements.



L’objectif de cette descente sur le terrain était de s’enquérir des réalités locales, d’échanger avec les maires respectifs et de mieux comprendre les difficultés auxquelles fait face la population. Pour la sénatrice Mariam Ahmat Djamil, cette visite vise à identifier les problèmes rencontrés par les communes, notamment en lien avec la mise en œuvre de la décentralisation.



Elle a rappelé qu’au cours du Dialogue National Inclusif, une loi a été adoptée en faveur de l’autonomie des communes, mais que l'État freine encore son application effective. Elle souligne que les communes rencontrent d’importantes difficultés à mettre en place cette décentralisation.



C’est pourquoi, selon elle, les sénateurs doivent jouer pleinement leur rôle de trait d’union entre les collectivités locales et les hautes autorités du pays. Elle a aussi précisé qu’à l’issue de cette tournée, les doléances recueillies seront transmises aux autorités compétentes, afin de permettre aux maires de mieux exercer leurs fonctions.



Par ailleurs, la sénatrice a insisté sur la nécessité de doter les communes de moyens pour faire face aux inondations, rappelant que les deux premières pluies de cette année constituent une alerte à prendre au sérieux. Du côté des maires, les doléances restent les mêmes : un appel à plus de moyens pour répondre aux attentes de la population, particulièrement en cette période pluvieuse.



Les édiles se disent toutefois optimistes, convaincus que leurs préoccupations seront relayées par les sénateurs auprès des autorités compétentes.