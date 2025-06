Tchad : La CONAJEPDT dénonce avec fermeté les massacres de Molou et exige des mesures immédiates

Une enquête indépendante,

La suspension des responsables impliqués,

Une restructuration des forces de sécurité,

Des sanctions sévères contre les auteurs.

La Coordination Nationale des Jeunes pour la Paix et le Développement au Tchad (CONAJEPDT) condamne fermement les massacres survenus entre le 10 et le 14 juin 2025 dans le canton Molou (Ouaddaï), ayant fait 20 morts et 16 blessés. Elle dénonce l’inaction de l’État et la défaillance du système sécuritaire, qualifiant la situation de « génocide des temps modernes ».La CONAJEPDT exige :Elle appelle à une mobilisation nationale et internationale pour défendre le droit à la vie et mettre fin à l’impunité.