Tchad : à Abéché, réunion du Comité de Pilotage du Projet PEA-Tchad

La salle polyvalente de l'INSTA abrite depuis le 18 juin, la 4ème édition de la réunion du Comité de Pilotage du Projet PEA-Tchad.



C'est est une initiative de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA), en partenariat avec l'Université Jean Monnet (UJM) de Saint-Étienne. Le coordinateur du projet PEA-Tchad, Pr Mahamat Hassan Bechir a souhaité la cordiale bienvenue aux participants avant de procéder à la présentation du projet PEA-Tchad.



De son côté, son collègue, le Pr Jean Jacques Rousseau, coordinateur du projet PEA, côté France, a fait un bref aperçu et l'implication de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne.



Il a ensuite évoqué les difficultés rencontrées. Le directeur général de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché, Pr Yaya Dagal Dari a procédé dans un premier temps à la présentation de son institution. Il a ensuite souligné les objectifs et les missions de l'INSTA, avant de mettre en valeur l'importance de la recherche scientifique et sa vulgarisation, afin de la rendre accessible au grand public.



Il faut noter que la réunion a vu la participation en ligne de certains intervenants depuis N'Djamena, Dakar, Bangui et Saint-Étienne.