Tchad : le PNUD célèbre l’engagement des femmes à travers un Prix d’Excellence Féminin

Médiation : Pour celles qui œuvrent à la résolution des conflits

Droits humains : Défenseuses des libertés fondamentales

Éducation et sensibilisation : Pionnières de l’accès au savoir

Jeune femme leader : La relève inspirante

Ambassadrice culturelle : Gardiennes du patrimoine et du vivre-ensemble

Femme de média : Voix qui informent et unissent

Championne handicapée : Modèles de résilience

Athlète pour la paix : Le sport comme levier de cohésion

Leader traditionnelle : Celles qui allient modernité et traditions

Prix spécial de reconnaissance : Pour un engagement exceptionnel

Ce jury a retenu dix femmes issues de différents domaines, en reconnaissance de leur leadership et de leur impact positif sur la société.Ouvrant les discussions, le représentant du PNUD a souligné l’importance de cette initiative dans un contexte où le Tchad affirme son engagement en faveur de l’égalité des genres.« Ces femmes portent la voix de milliers d’autres. Leur reconnaître cette place, c’est affirmer que la paix se construit aussi par l’inclusion », a-t-il déclaré.Les femmes sélectionnées ont été distinguées dans les catégories suivantes :Au-delà de la distinction, il s’agit de célébrer les avancées du Tchad en matière d’inclusion et de rendre hommage à celles qui œuvrent chaque jour pour un avenir plus juste, plus solidaire et plus pacifique.Ce prix incarne l’espoir d’un Tchad où chaque femme et chaque jeune fille peut affirmer : « Moi aussi, j’ai ma place. Moi aussi, je peux. »Les lauréates, dont les noms seront dévoilés lors d’une cérémonie officielle, deviendront ambassadrices de la paix et de l’autonomisation féminine à travers le pays.