Tchad : grève surprise des transporteurs interurbains à N’Djamena, le ministère des Transports réagit

Le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale à travers son secrétaire général Dihoulné Laurent, a réagi ce jeudi 19 juin 2025, pour apporter des clarifications, suite à la grève inopinée lancée par les syndicats des transporteurs interurbains dans la capitale tchadienne.



Cette mobilisation, qui a paralysé une grande partie des activités de transport public à N'Djamena, a pris de court les autorités, qui affirment ne pas avoir été informées en amont. Au nom de la ministre des Transport, le secrétaire général a exprimé la surprise et la déception du département, face à cette grève jugée inattendue.



« Ce matin, les citoyens qui devaient se rendre à leur lieu de travail ont été confrontés à l’absence totale de taxis et de minibus dans les rues. Nous n'avons reçu aucun préavis, et pourtant nous considérons les syndicats comme des partenaires privilégiés », a-t-il souligné.



Le ministère rappelle avoir toujours maintenu un dialogue ouvert avec les syndicats, en les associant régulièrement aux discussions portant sur la sécurité routière, la gestion du patrimoine routier, et d'autres sujets d'intérêt commun. Des avancées concrètes ont également été obtenues, grâce à leurs plaidoyers, notamment la réduction de certaines taxes inscrites dans la loi de finances précédente.



« Nous avons toujours été attentifs à leurs doléances. Nos services techniques leur sont ouverts et un cadre de dialogue permanent existe. Cette grève nous a donc surpris. Nous aurions souhaité être informés afin de prendre les dispositions nécessaires pour éviter cette perturbation », a déploré M. Dihoulné. Parmi les revendications évoquées par les grévistes figurent la dégradation des infrastructures routières et le coût élevé du carburant.



Le ministère a reconnu la légitimité de ces préoccupations, tout en soulignant les efforts du gouvernement dans ces domaines. « De nombreux travaux routiers sont en cours dans la capitale. Bien que les chantiers ne soient pas encore achevés, ils témoignent d’un engagement fort. Concernant le prix du carburant, la question dépasse le seul cadre du ministère des Transports, car elle implique plusieurs départements, dont celui du Pétrole et du Commerce », a-t-il précisé.



Tout en appelant les syndicats à revenir à la table des discussions, le ministère a réaffirmé sa volonté de poursuivre les négociations, et d’assurer un accompagnement adéquat aux entreprises de transport public, qu’il considère comme détentrices d’une mission de service public.