Tchad : neuf assaillants des événements de Molou arrêtés dont huit transférés à N’Djamena

Des événements tragiques ont endeuillé le canton de Molou le 10 et 14 juin dernier dans le département d’Assonga, où seize personnes ont perdu la vie et 14 autres blessés.



Neufs présumés assaillants, identifiés comme étant les principaux instigateurs de ces violences, ont été interpellés grâce à une opération conjointe des forces de défense et de sécurité intérieure de la province du Ouaddaï.



Huit ont été transférés le mercredi 18 juin 2025 à N’Djamena à bord du même appareil ayant transporté la délégation ministérielle dépêchée sur le terrain. Une mission conduite par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache.



L’objectif de la mission gouvernementale est de compatir avec les familles endeuillées, et de réaffirmer l’engagement indéfectible de l’État à garantir la sécurité des populations sur l’ensemble du territoire national.



À leur arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, les membres de la délégation, ont dressé le bilan à travers le porte-parole du gouvernement, Gasim Cherif Mahamat : pour la délégation, ces individus répondront de leurs actes devant la justice. En effet, l’État de droit ne saurait tolérer une quelconque forme d’impunité.