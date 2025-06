Centrafrique : Affrontements meurtriers entre forces étatiques et miliciens dans l'Est, plusieurs morts et des blessés

Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et blessés. Selon les informations du RJDH, confirmées par des sources proches de l'état-major des armées, six civils ont été tués et cinq soldats des forces gouvernementales blessés. Les militaires blessés ont déjà été transférés à Bangui pour y être pris en charge.







Détails des affrontements et contexte



Ces affrontements se sont déroulés dans le village de Kamanda, situé à 50 km de Zémio. Cette localité est considérée comme l'un des bastions du groupe d'autodéfense Azande Ani Kpi Gbe, très actif dans l'Est de la RCA. D'après les informations du RJDH, l'attaque a eu lieu alors que les forces étatiques effectuaient une patrouille dans la zone, lorsque leur convoi a été pris pour cible par ce groupe.







Depuis deux mois, la partie Est de la République Centrafricaine est en proie à une série d'attaques et de contre-attaques entre les forces étatiques et ce groupe d'autodéfense. Ces violences ont déjà fait de nombreuses victimes et contraint plusieurs centaines de personnes à fuir la région.