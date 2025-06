Tchad : Avis d'Appel à Projets (x2) dans le cadre du soutien à l'insertion socio-économique et à la résilience au Tchad (PRO-MAJE)

Composante 1 - Appui aux jeunes vulnérables en milieux urbain et périurbain :



Cet Appel à projets vise à identifier et soutenir des initiatives locales innovantes en faveur de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les zones urbaines et périurbaines. Il s'adresse aux ONG, associations, coopératives et structures d'accompagnement ayant une expérience avérée dans le renforcement des capacités, l'accompagnement entrepreneurial et l'inclusion économique.



Veuillez télécharger ci-dessous, l'avis d'appel à projets - Composante n°1 :