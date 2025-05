Tchad : La CNDH célèbre le 1er mai sous le signe de la convivialité et de l’engagement professionnel

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a célébré, ce jeudi 1er mai 2025, la fête du Travail à l’occasion d’un déjeuner convivial organisé dans ses locaux. L’événement a rassemblé le Secrétaire général (SG) de l’institution ainsi que l’ensemble du personnel.



Dans son discours d’ouverture, Abakar Koyoum, chef du service des ressources humaines et président du comité d’organisation, a exprimé sa gratitude aux hautes instances de la CNDH pour avoir permis à son personnel de vivre ce moment festif. Il a rappelé que cette journée est dédiée aux travailleurs du monde entier, y compris ceux de la CNDH. Selon lui, le 1er mai constitue une journée de retrouvailles, de réjouissances et de convivialité, célébrant l’engagement des travailleurs de tous les secteurs, qu’ils soient publics ou privés.



Prenant la parole au nom du président de l’institution, le Secrétaire général de la CNDH a souligné que la fête du Travail symbolise les luttes historiques des travailleurs à travers le monde, et qu’elle demeure un moment fort pour toutes les sociétés. Il a réaffirmé l’engagement de la CNDH à veiller au respect des droits des travailleurs, tout en insistant sur la nécessité d’appliquer avec rigueur les textes régissant la gestion du personnel.



Le SG a encouragé les agents de la Commission à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de mériter la confiance des autorités, et à contribuer efficacement à la mission de promotion et de protection des droits de l’Homme. Il a également rappelé l’importance de respecter les principes de confidentialité, de discipline hiérarchique et de secret professionnel, indispensables au bon fonctionnement de toute institution publique.



Pour conclure, le Secrétaire général a chaleureusement remercié le personnel de la CNDH et les a invités à faire de la prochaine édition une célébration encore plus marquante.