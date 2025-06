​La Commission de l'Union africaine présente ses condoléances à la suite de la tragédie du vol 171 d'Air India

Au nom de la Commission et des peuples africains, le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, exprime ses sincères sympathies aux familles endeuillées et à toutes les personnes touchées par cet incident dévastateur.



Le président est profondément attristé par les pertes importantes en vies humaines, dont de nombreux ressortissants indiens ainsi que des citoyens d'autres pays, et affirme que ses pensées et ses prières vont à toutes les familles endeuillées par la perte de leurs proches dans cette tragédie inimaginable.



En cette période de deuil national, la Commission de l'Union Africaine est en pleine solidarité avec le peuple indien et toutes les nations touchées.



L'Union africaine reste déterminée à promouvoir des liens d'amitié et de soutien solides avec le Gouvernement et le peuple indiens en cette période difficile.