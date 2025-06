Occupation illégale des réserves de l’État au Tchad : vers des mesures fermes, annonce Mahamat Assileck Halata

Le ministre a souligné la nécessité de passer à une nouvelle phase d’interprétation et d’analyse des zones concernées. Il a salué le travail des comités techniques qui, selon lui, sont allés plus loin en identifiant plusieurs réserves stratégiques. Il est désormais crucial de recenser ces zones, contenir les occupations anarchiques et mettre en œuvre les recommandations formulées.



Mahamat Assileck Halata a reconnu que des ajustements restent à faire, mais a affirmé que le travail se poursuivra en étroite collaboration avec les maires et les services municipaux, afin de repartir sur des bases solides. Il a rappelé que tout bien appartenant à l’État doit retourner à l’État, et a averti que des interventions fermes et prioritaires seront menées contre ceux qui occupent illégalement des zones stratégiques.