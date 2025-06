Tchad : OASIS organise un atelier sur le misoprostol pour réduire la mortalité maternelle

Madame Dougssa Rita, responsable du projet OASIS, a indiqué que les participants bénéficieront de connaissances actualisées, de discussions de groupe, de jeux de rôle et d'exercices pratiques. "Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, chacun d'entre vous sera en mesure de faire un état des lieux de la santé maternelle, de connaître les avantages et la valeur ajoutée de l'utilisation du misoprostol dans nos services sanitaires pour sauver des vies et prévenir des complications évitables", a-t-elle déclaré.





Elle a également souligné la gravité de la situation de la santé maternelle au Tchad, avec un ratio de mortalité maternelle alarmant de 1 063 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les hémorragies du post-partum et les complications liées aux soins après avortement sont les principales causes de ces tragédies.





Dougssa Rita a rappelé que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande l'utilisation du misoprostol pour la prévention et le traitement de l'HPP et des SAA, se basant sur des expériences avérées. Elle a lancé un appel à une prise de conscience collective face à cette situation.





Le projet OASIS est actuellement mis en œuvre dans trois provinces : N'Djamena, Ouaddaï et Logone Occidental.