Tchad : le parquet met en garde contre les initiatives non autorisées à Mandakao

Selon le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, plusieurs personnes se sont rendues dans la localité pour interroger des habitants, agissant de leur propre initiative, alors que l’affaire est toujours en cours d’instruction judiciaire.



Le parquet rappelle qu’une enquête préparatoire est déjà ouverte, et que des juges d’instruction ont été saisis, conformément aux procédures en vigueur. Toute initiative parallèle pourrait, selon le parquet, constituer une entrave aux fonctions judiciaires, voire une usurpation de fonction, et expose ses auteurs à de possibles poursuites judiciaires.



« Compte tenu de la sensibilité de l’affaire, il est impératif de laisser la justice faire son travail librement », souligne le communiqué.



Le parquet appelle donc à la retenue, en particulier les hommes de médias et les acteurs de la société civile, afin d’éviter toute interférence dans le processus judiciaire en cours.