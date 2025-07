Tchad : atelier de validation du manuel de gestion des plaintes dans le cadre du PATN

Le Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN), financé par la Banque mondiale, organise ce jeudi 31 juillet 2025, à Farcha, un atelier de validation du Manuel de Gestion des Plaintes des Parties Prenantes et des Travailleurs (MGP-PP & MGP-T). Cette rencontre se tient dans la salle de réunion du PATN.



Lancé le 6 décembre 2024, et couvrant les 23 provinces du pays, le PATN s’inscrit dans la vision stratégique « Tchad 2030 », portée par le gouvernement.



Ce projet a pour objectif principal de renforcer l’inclusion numérique à l’échelle nationale. Il vise notamment à réduire les coupures fréquentes du réseau, à améliorer l’accès à Internet, particulièrement dans les zones rurales et à moderniser les infrastructures numériques. Le PATN ambitionne également de réduire le coût de l’Internet et de faciliter l’accès aux services en ligne pour l’ensemble de la population.



Dans son discours d'ouverture, Abdelhadi Guilo, coordonnateur par intérim, souligne que le développement numérique apparaît comme une opportunité pour le Tchad, pour transformer une structure de notre économie afin d'accélérer le développement économique spéciale sous la clairvoyance du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno.



Il s’agit de mettre en œuvre le PATN pour contribuer de manière significative à l'émergence du pays.