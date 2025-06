INTERNATIONAL

Proche-Orient : Macron annonce une conférence internationale à l'ONU pour la solution à deux États

Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Juin 2025

Le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé ce 14 juin 2025, depuis Paris, la tenue prochaine d'une conférence internationale à New York, sous l'égide des Nations Unies, pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. Cette initiative, soutenue par l'Arabie saoudite et la France, vise à la création d’un État palestinien et à la pleine intégration d’Israël au Moyen-Orient.