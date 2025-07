Diplomatie : le président gabonais en visite officielle en Turquie

Sur invitation officielle de son homologue, Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie, le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Ankara, dans le cadre d’une visite d’État.



Cette mission, la première du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema sur le sol turc depuis son investiture marque une étape importante dans le processus de redynamisation des relations bilatérales entre le Gabon et la Turquie. Au cœur des échanges : la consolidation des partenariats dans des secteurs stratégiques notamment la défense, la diplomatie, la pêche et l’aquaculture y compris la formation professionnelle.



À l’occasion de cette rencontre avec Recep Tayyip Erdoğan, le président gabonais présentera sa vision d’un nouveau cadre de coopération, fondé sur un partenariat mutuellement bénéfique et orienté vers la transformation locale des matières premières et le repositionnement du Gabon sur la scène diplomatique internationale.



Plusieurs rencontres bilatérales sont inscrites à l’agenda du chef de l’État, notamment avec des dirigeants d’entreprises de premier plan, des investisseurs et des décideurs économiques évoluant dans les secteurs susmentionnés.



En marge de cette rencontre, le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema se rendra à Istanbul où il visitera les installations des entreprises locales avant de présider une table ronde avec un consortium d’hommes d’affaires turcs.