INTERNATIONAL Forum politique de haut niveau 2025 : les Nations-Unies évaluent les progrès et lacunes du Nigeria en matière de développement durable

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 30 Juillet 2025



Lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable de 2025, le Nigeria a présenté son troisième Examen national volontaire. Ce rapport a décrit les efforts déployés pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable, tout en soulignant les progrès, les stagnations et les reculs. Il a fourni une mise à jour factuelle du développement national, et a réaffirmé la participation du Nigeria à l'Agenda 2030.

Le Forum politique de haut niveau s'est tenu du 14 au 23 juillet 2025, sous l'égide du Conseil économique et social des Nations-Unies. Des responsables gouvernementaux, des dirigeants des Nations-Unies, des experts du développement et des représentants de la société civile y ont participé. Le thème du FPHN était « Promouvoir des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les données probantes pour le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses Objectifs de développement durable afin de ne laisser personne de côté ». Lors du Forum, trente-cinq pays ont présenté leurs Examens nationaux volontaires, dont le Nigeria.



Le Forum de cette année comprenait des examens détaillés de cinq Objectifs de développement durable : l'Objectif 3 sur la santé et le bien-être, l'Objectif 5 sur l'égalité des sexes, l'Objectif 8 sur le travail décent et la croissance économique, l'Objectif 14 sur la vie aquatique et l'Objectif 17 sur les partenariats. La présentation du Nigeria s'inscrivait dans cette optique et offrait un aperçu des tendances nationales, de la planification des politiques et des efforts de développement.



L’Examen national volontaire 2025 du Nigeria a été élaboré dans le cadre d'un processus de consultation nationale. Des acteurs des six zones géopolitiques ont participé, apportant une vision nationale équilibrée. Le processus a également impliqué des groupes de la société civile, des représentants de la jeunesse et des personnes handicapées. Selon l'évaluation, cela a permis de garantir qu'un large éventail de voix contribue au discours national sur les ODD.



S'exprimant lors de la présentation du VNR du Nigeria, la princesse Adejoke Orelope-Adefulire, assistante spéciale principale du président pour les ODD, a souligné que l'examen de 2025 sert un objectif plus large au-delà du suivi des progrès.



Dans son discours aux Nations-Unies, elle, a déclaré : « Pour nous, au Nigeria, l’Examen national 2025 est plus qu’une évaluation périodique des progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs de développement durable. Il constitue une opportunité stratégique de renforcer l’appropriation nationale, de renforcer les capacités de mise en œuvre à tous les niveaux de gouvernement, et de mobiliser l’ensemble de la société en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030. »



L’Examen national volontaire 2025 a introduit « l’Examen national volontaire enseigné au Nigeria », un modèle basé sur une large participation. Cette approche met en lumière les enseignements tirés au fil du temps et met l’accent sur la transparence, la responsabilité et l’inclusion. Grâce à ce cadre, les gouvernements fédéral et des États, la société civile, le secteur privé, les établissements universitaires et les groupes sous-représentés ont contribué au processus d’examen.



La princesse Orelope-Adefulire a ajouté : « Notre Examen national volontaire 2025 nous permet de faire le point sur les principales réalisations dans les cadres politique, juridique et institutionnel, tout en identifiant les lacunes critiques et en explorant des stratégies innovantes pour accélérer les progrès vers les ODD. » Elle a noté que l'examen a également créé des opportunités pour renforcer les partenariats et encourager la collaboration intersectorielle.



Progrès et défis persistants

S'assurant de rendre l'Examen national plus attrayant grâce à des vidéos et des photos, la princesse Orelope-Adefulire a présenté un rapport complet.



L'ENV 2025 s'est concentré sur cinq objectifs prioritaires : l'Objectif 3 (Bonne santé et bien-être), l'Objectif 5 (Égalité des sexes), l'Objectif 8 (Travail décent et croissance économique), l'Objectif 14 (Vie aquatique) et l'Objectif 17 (Partenariats pour la réalisation des Objectifs). Ces objectifs ont été choisis en fonction de leur pertinence nationale et des efforts continus déployés pour répondre aux besoins émergents.



Parmi les 52 indicateurs mesurés dans le Rapport d'avancement des ODD 2024, 18 indicateurs, soit 34,6 %, ont enregistré une amélioration. 18 autres indicateurs, soit 34,6 %, ont reculé, tandis que 16 indicateurs, soit 30,8 %, sont restés inchangés. Ces résultats reflètent à la fois les progrès et la complexité persistante des efforts de développement.



Les recettes publiques sont restées faibles en 2023, à 9,6 % du produit intérieur brut (PIB). Toutefois, le ratio impôts/PIB du Nigeria a légèrement augmenté, passant de 5,5 % en 2020 à 6,7 % en 2022. Les transferts de fonds de la diaspora ont continué de soutenir l'économie, contribuant à près de 6 % du PIB. Les effets de la pandémie de COVID-19, la flambée de l'inflation mondiale, les catastrophes liées au climat et les conflits extérieurs ont créé des défis supplémentaires. Ces événements ont contribué à la hausse des coûts, perturbé les chaînes d'approvisionnement et ralenti la croissance dans de nombreux secteurs.



Solidité institutionnelle et harmonisation des politiques

Le Nigeria s'est efforcé d'aligner ses stratégies nationales sur les ODD. Cela comprend l'intégration des objectifs dans le Plan de relance économique et de croissance (2017-2020), le Plan de durabilité économique et l'actuel Plan national de développement (2021-2025). Ces plans fournissent un cadre politique qui relie les priorités nationales de développement à l'agenda mondial.



Les efforts visant à améliorer les systèmes de données ont été au cœur de ce travail. Le pays a investi dans le renforcement de ses capacités statistiques, lancé un plan d'action pour une charte des données inclusives et piloté le Cadre national de financement intégré afin de soutenir les investissements à long terme dans les ODD.



Dans sa présentation, la princesse Orelope-Adefulire a expliqué : « Le Nigeria a mis en place des politiques et des cadres institutionnels solides aux niveaux national et infra-national, pour garantir une mise en œuvre efficace et inclusive des ODD. Ces cadres comprennent l'harmonisation de nos systèmes statistiques, l'évaluation nationale des ODD prioritaires et la conception d'un Cadre national de financement intégré. »

Elle a ajouté : « Ce plan actuel vise à libérer le potentiel économique du Nigeria grâce à une transformation économique globale, inclusive et résiliente. Les ENV réalisés en 2017, 2020 et maintenant en 2025 témoignent de notre engagement constant en faveur de la responsabilisation, de l'inclusion et de l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. »



Engagement inclusif et dynamique positive

Le processus d'ENV 2025 a inclus des consultations dans les six zones géopolitiques. Les parties prenantes ont été mobilisées auprès des jeunes, des personnes handicapées, des groupes de femmes, des institutions traditionnelles et d'autres communautés défavorisées. Cette vaste consultation a permis de créer un ENV reflétant un large éventail de perspectives et d'expériences.



La princesse Orelope-Adefulire a souligné que ce modèle d'engagement a permis d'identifier les liens entre les différents ODD, et a permis au pays de concevoir des stratégies maximisant les bénéfices partagés. Elle a déclaré : « Ce processus inclusif a permis aux voix de tous les segments de la société nigériane de contribuer à façonner le discours national sur les ODD. »



Elle a ajouté : « Malgré les défis posés par la pandémie, le changement climatique et les conflits, le Nigeria est déterminé à poursuivre son développement durable. Grâce à des politiques fondées sur des données probantes, à l'innovation numérique, à des financements catalytiques et à des partenariats plus solides, nous sommes convaincus que les ODD sont non seulement possibles, mais à portée de main. »



