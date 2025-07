Tchad-Hongrie : un partenariat stratégique renforcé au cœur des enjeux régionaux

Le rapprochement entre le Tchad et la Hongrie s’intensifie significativement, illustrant la volonté commune de N’Djamena et Budapest de bâtir des relations bilatérales solides et durables.



Ce mardi 29 juillet 2025, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger, a reçu à son cabinet Laszlo Eduard Mathe, envoyé spécial pour le Sahel au ministère hongrois des Relations extérieures.



À la tête d’une délégation, M. Mathe séjourne à N’Djamena du 28 juillet au 2 août, pour évaluer les projets hongrois en République du Tchad. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre des multiples accords récents liant les deux pays, couvrant les secteurs économique, éducatif, humanitaire et sécuritaire.



A l'issue de son entretien avec le ministre d'Etat, l’émissaire hongrois a souligné la nécessité d’un ajustement continu des actions conjointes pour garantir leur pleine efficacité, confirmant ainsi l’engagement pragmatique des deux États à faire de ce partenariat un levier majeur de prospérité et de paix dans la région.