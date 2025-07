La Francophonie profondément préoccupée par les affrontements à la frontière Cambodge-Thaïlande

Mme Mushikiwabo exhorte les gouvernements des deux pays à privilégier le dialogue et la recherche de solutions pacifiques, conformément au droit international. Elle a déploré les pertes tragiques en vies humaines et les souffrances infligées aux populations civiles des deux côtés de la frontière, soulignant que la protection des civils doit rester une priorité absolue et que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir leur sécurité.





La Secrétaire générale a insisté sur l'importance de traiter les causes profondes de ces tensions afin de prévenir toute résurgence de violence et d’assurer une paix durable dans la région.





L’OIF rassemble 93 États et gouvernements, dont 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.