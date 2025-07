INTERNATIONAL L'Italie et l'ICCROM lancent un programme de 6 millions d'euros en faveur du patrimoine culturel en Afrique

Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Juillet 2025



Rome – Le 25 juillet 2025, la directrice générale de l'ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral, et le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, ont signé un accord historique visant à mettre en œuvre conjointement un nouveau programme transformateur dans quatre pays africains.













Soutenu par une généreuse subvention de 6 millions d'euros accordée par le gouvernement italien par l'intermédiaire de la Direction générale de la coopération au développement du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ce programme triennal vise à doter une nouvelle génération d'artisans africains des compétences et des connaissances nécessaires pour promouvoir et préserver le patrimoine riche et diversifié du continent et créer des opportunités socio-économiques dans ce domaine. Mis en œuvre en étroite collaboration avec la Fabbrica di San Pietro au Vatican, le programme s'appuie sur plusieurs siècles d'expérience en matière de conservation.







Ce projet catalyseur cible dans un premier temps un groupe de 540 jeunes artisans en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Kenya et en Tunisie, et est conçu pour avoir un effet multiplicateur grâce à un modèle de formation des formateurs, qui favorisera le renforcement des compétences et la formalisation des métiers artisanaux à grande échelle dans toute l'Afrique.









« Nous avons constaté que le patrimoine culturel, lorsqu'il est placé entre les mains des communautés, peut favoriser la cohésion sociale, l'identité et le dialogue, en particulier chez les jeunes. Cette initiative s'appuie sur notre vision selon laquelle la promotion du capital humain, ancré dans l'héritage culturel et les traditions locales, constitue un investissement stratégique à long terme. Aujourd'hui, nous célébrons une alliance puissante : le leadership de l'Italie en matière de conservation, l'excellence de la Fabbrica di San Pietro et l'expérience mondiale de l'ICCROM s'unissent pour créer des opportunités concrètes et une croissance socio-économique vers un changement transformateur », a déclaré le directeur général de l'ICCROM.









« Investir dans la formation artisanale et la conservation du patrimoine culturel signifie promouvoir le développement durable et créer des opportunités tangibles pour les jeunes », a déclaré le vice-ministre Cirielli. Il a expliqué que l'objectif de l'accord est d'améliorer les compétences des jeunes artisans africains et de soutenir le transfert des connaissances essentielles à la préservation des sites du patrimoine culturel à travers le continent.









Le programme s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, qui promeut des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre l'Italie et les pays africains. L'ICCROM soutient fermement cette vision, qui reflète la conviction de l'Organisation que le développement durable en Afrique doit être ancré dans des partenariats équitables et respectueux qui valorisent le capital humain, l'expertise locale et l'identité culturelle.



Il s'agit d'une avancée significative dans le partenariat stratégique entre l'Italie et l'ICCROM, qui souligne notre engagement commun à faire du patrimoine culturel un moteur de changement durable pour les générations futures. Notre patrimoine est notre avenir.









L'ICCROM est une organisation intergouvernementale au service de ses États membres qui œuvre à la promotion de la conservation de toutes les formes de patrimoine culturel dans toutes les régions du monde. Depuis plus de soixante ans, l'ICCROM collabore avec ses États membres pour les aider à préserver leur patrimoine à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières. Travaillant aux niveaux international et gouvernemental, en collaboration avec des institutions et des professionnels sur le terrain, l'organisation mobilise et informe les nouvelles générations de professionnels et le grand public qui s'intéressent au patrimoine.





