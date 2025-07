Nations Unies : Les États-Unis saluent le rôle de l’OCI dans la promotion de la paix

Mme Wu a salué l’engagement des organisations régionales dans des domaines cruciaux tels que la prévention des conflits, le maintien de la paix, la stabilisation post-conflit et la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite. Elle a souligné que les échanges de ce type permettent de renforcer la coordination entre le Conseil de sécurité et les acteurs régionaux, à condition que ces interactions s’inscrivent pleinement dans les objectifs et principes de l’ONU.







Rappelant que les États membres de l’OCI représentent plus de deux milliards de personnes à travers le monde, la diplomate américaine a affirmé que chaque individu, indépendamment de sa foi ou de son origine, mérite de vivre dans la dignité, la paix et l’espérance. Elle a cependant déploré que des conflits et le terrorisme continuent de menacer la sécurité et la prospérité de nombreux citoyens dans ces pays.







Elle a notamment mentionné la guerre dévastatrice au Soudan, qualifiée de pire crise humanitaire mondiale actuelle, les violences perpétrées par des groupes extrémistes au Mali et les menaces posées par les actions des Houthis dans la région.







Appelant l’OCI à faire usage de ses bons offices pour favoriser la paix et résoudre les conflits, Mme Wu a salué les efforts de certains de ses membres dans la réintégration et la réhabilitation des individus exposés à l’idéologie extrémiste. Elle a encouragé un partage d’expérience à plus grande échelle pour en faire bénéficier l’ensemble de la communauté internationale.







La diplomate a également exhorté l’OCI à se mobiliser pour la défense des minorités musulmanes opprimées, notamment les Ouïghours en Chine et les Rohingyas en Birmanie. Elle a exprimé le souhait de voir l’organisation s’engager davantage auprès de Pékin sur ces questions.







Enfin, les États-Unis ont encouragé l’OCI à promouvoir la réconciliation interreligieuse et à soutenir les efforts de normalisation des relations avec Israël, soulignant les bénéfices économiques et sécuritaires observés par les pays signataires des Accords d’Abraham.







Mme Wu a conclu en réaffirmant l’intérêt partagé entre les États-Unis et les États membres de l’OCI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique, et exprimé l’espoir que la coopération renforcée entre l’ONU et l’OCI contribue à atteindre ces objectifs communs.