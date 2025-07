Expo 2025 Osaka : le vice-président du gouvernement prend part à la Semaine du Gabon

Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, représentant personnel du président de la République, du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé le mercredi 24 juillet à Osaka, au Japon, pour prendre part aux temps forts de la Semaine du Gabon à l’Exposition universelle 2025 Osaka-Kansai, qui se tient du 23 au 30 juillet.



Il a été accueilli chaleureusement à son arrivée par l’ambassadeur du Gabon en République du Japon, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat et le Commissariat Général aux Expositions du Gabon. Il vient porter la voix du Gabon lors des grands rendez-vous économiques, diplomatiques et culturels qui ponctueront cette semaine stratégique pour le rayonnement international du pays.



Lancée la veille, le 23 juillet, la Semaine du Gabon a débuté par une série d’activités culturelles et scientifiques marquantes, parmi lesquelles :



• L’inauguration d’une vitrine dédiée à l’œuvre du Dr Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix 1952 et fondateur de l’hôpital de Lambaréné. Cette exposition, portée par le Ministère du Tourisme Durable et de l’Artisanat, met en lumière l’éthique humaniste du médecin alsacien, son engagement pour la paix et ses liens profonds avec le Japon, notamment à travers la figure du Dr Isao Takahashi ;



• Un panel consacré à l’impact des femmes dans le développement de l’écotourisme au Gabon, illustré par le cas du Parc national de Moukalaba-Doudou. Ce moment d’échange a valorisé les initiatives portées par des femmes gabonaises dans la conservation et la mise en valeur de la biodiversité ;



• Un exposé sur l’héritage transnational du Dr Schweitzer, animé par la Fondation éponyme, venu rappeler l’universalité des valeurs de respect de la vie et de coopération internationale.



Ces premières activités illustrent pleinement le thème que défend le Gabon à l’Expo 2025 : « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies », en soulignant l’alliance entre mémoire, innovation, équité et durabilité.



La présence du vice-président du gouvernement gabonais donnera une impulsion supplémentaire aux rencontres prévues avec les partenaires japonais, les acteurs économiques, les agences de coopération et les délégations internationales, dans un esprit d’ouverture, de dialogue et de projection vers l’avenir.